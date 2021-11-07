В Ираке резиденцию премьера атаковал дрон с взрывчаткой

В Ираке совершено неудачное покушение на премьер-министра Мустафу аль-Казыми. В заявлении канцелярии премьера говорится, что ранним утром 7 ноября на резиденцию аль-Казыми в Багдаде было совершено нападение с использованием беспилотного летательного аппарата со взрывчаткой. Также по резиденции была выпущена ракета.
В результате взрыва есть пострадавшие - это сотрудники охраны премьера. Сам он не пострадал и уже выступил по государственному телевидению с призывом к спокойствию.
Ответственность за покушение на данный момент никто на себя не взял.
Нападение произошло на фоне протестов проиранских политических сил против итогов парламентских выборов в стране. Накануне в Багдаде прошла очередная демонстрация сторонников движения "Фатах", которое потерпело на выборах поражение. Они считают, что выборы были сфальсифицированы. Демонстрации продолжаются уже несколько недель.
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