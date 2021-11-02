Депутата "Единой России" исключили из партии из-за голоса "против"

Президиум генсовета "Единой России" исключил из партии депутата Госдумы Евгения Марченко. 28 октября он проголосовал против одобрения государственного бюджета на 2022 год несмотря на то, что парламентская фракция партии договорилась о поддержке законопроекта.

Секретарь генсовета "Единой России" Андрей Турчак, комментируя решение, сообщил, что депутаты обязаны высказывать свою позицию в дискуссии. При этом, по словам Турчака, голосовать против одобренного фракцией бюджета страны, который основан на поручениях президента, недопустимо. "Мы системная ответственная партия, а не клуб по интересам", - сказал секретарь генсовета.

Марченко объяснил, что голосовал против, так как ему не дали задать вопрос министру финансов Антону Силуанову на его встрече с фракцией. Депутат, по его словам, хотел попросить министерство предусмотреть в бюджете средства на строительство центра высокотехнологичной помощи на базе Санкт-Петербургского педиатрического университета. Руководство вуза в течение четырёх лет безуспешно пытается добиться выделения бюджетных средств на это строительство и попросило депутата о содействии, сказал депутат.

Действия Марченко рассмотрела партийная комиссия по этике. Она решила, что депутат нарушил устав партии, так как не пытался помочь университету другими приемлемыми способами, и рекомендовала исключить его из "Единой России".

Марченко ранее сказал, что продолжить работать в Госдуме как беспартийный и будет отстаивать интересы своего одномандатного округа.

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