Moderna спорит с федеральным институтом о том, кто изобрел вакцину

Американский Национальный институт здравоохранения и биофармацевтическая компания Moderna находятся в конфликте относительно того, кто является автором изобретения, на основе которого создан ключевой компонент вакцины от COVID-19, производимой компанией Moderna. От исхода этого конфликта может зависеть будущее этой вакцины, сообщает газета New York Times.

В своей заявке на патент, которая пока не направлена в федеральное патентное ведомство, Moderna упоминает в качестве авторов изобретения нескольких своих сотрудников. Институт здравоохранения настаивает на включении в число авторов трех ученых из института, которые вместе со специалистами компании выявили так называемую генетическую последовательность, которая вызывает необходимую иммунную реакцию организма. Национальный институт здравоохранения и Moderna около четырех проводили совместные исследования по созданию вакцин против коронавирусных инфекций. После выявления нового коронавируса в конце 2019 года они начали совместную работу над вакциной. Федеральное правительство выделило на этот проект около полутора миллиарда долларов и больше восьми миллиардов на покупку еще не созданной вакцины. Эта помощь была необходима для молодой компании, не имевшей в то время ни иных источников финансирования и ни одного успешно созданного лекарственного препарата. Институт передал компании данные об идентифицированном его учеными гене, производящем белок вируса, вызывающего СOVID. Moderna настаивает на том, что ее исследователи выделили этот белок самостоятельно.

Представители Национального инстиута здравоохранения и компании Moderna подтвердили газете существование спора по поводу авторства открытия, позволившего создать новаторскую вакцину. По словам независимых специалистов, от исхода этого спора может зависеть будущее вакцины. Если сотрудники института здравоохранения будут признаны в качестве соавторов изобретения, то у него будет право лицензировать вакцину для производства в странах с низкими доходами, где она может продаваться по невысоким ценам. Критики обвиняют компанию в том, что та, уже заработав 35 миллиардов долларов на контрактах на поставки вакцины, уклоняется от продажи вакцин развивающимся странам, не способным покупать вакцину по высоким ценам.