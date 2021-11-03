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В США одобрили вакцинацию от COVID-19 для детей с пяти лет

В США одобрили вакцинацию от коронавируса детей от 5 до 11 лет препаратами Pfizer/BioNTech. Американские власти и медики рассчитывают, что в период с ноября 2021-го по март 2022 года вакцинация снизит распространение COVID-19 в Соединённых Штатах на восемь процентов.

Детская вакцина будет вводиться по 10 микрограммов с помощью специальных игл. Это треть от количества препарата, которым прививают детей и подростков с 12 лет. Вакцина двухкомпонентная. Получать вторую дозу дети будут с интервалом в три недели. Испытания показали, что препарат эффективен почти на 91 процент.

По официальным данным, в США с начала пандемии коронавирус был выявлен почти у двух миллионов детей в возрасте от пяти до 12 лет.

В многих странах мира одобрена вакцинация детей и подростков с 12 лет. В России сделать прививку пока могут только совершеннолетние жители. В сентябре Минздрав сообщил, что получил документы от центра имени Гамалеи на регистрацию вакцины для подростков. В качестве исходного взят препарат "Спутник V".

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