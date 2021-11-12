Жириновский возбудился после "Дождя". Иск главы ЛДПР

К иску Генеральной прокуратуры о ликвидации признанного иностранным агентом международного общества "Мемориал" прибавился иск прокуратуры Москвы с требованием закрыть правозащитный центр "Мемориал". Правозащитница Зоя Светова сравнила попытку закрыть созданный академиком Андреем Сахаровым "Мемориал" с попыткой государственного переворота.

"Мемориал" рассказывал о безобразиях советской власти, а власть-то не поменялась. Она такая же, как была." - не удивляется иску Генпрокуратуры член правления "Мемориала" Александр Даниэль. Подробности в репортаже Татьяны Вольтской.

Лидер ЛДПР, депутат Госдумы Владимир Жириновский подал в суд на заместителя главного редактора журнала "Сноб" Рената Давлетгильдеева, который в 2018 году в своем посте в Фейсбуке рассказал о сексуальных домогательствах со стороны Жириновского и его помощников. Ещё одним ответчиком по делу выступает телеканал "Дождь" (признан иноагентом), после недавнего интервью на котором Жириновский и подал иск. Ренат Давлетгильдеев напоминает, что пост, в котором он рассказал о домогательствах, был постом поддержки. В частности, поддержки журналисток, обвинивших в домогательствах еще одного высокопоставленного члена ЛДПР - депутата Леонида Слуцкого.

Александр Лукашенко пригрозил перекрыть поставки российского природного газа через Беларусь в Европу, если ЕС введет против Минска новые санкции. Не рискует ли Лукашенко, что ЕС быстро выдаст лицензию газопроводу "Северный Поток-2" и Беларусь лишится денег за транзит? Об этом рассказывает аналитик нефтегазовой отрасли Михаил Крутихин.

Делом экс-президента Грузии Михаила Саакашвили занялся теперь и Европейский суд по правам человека. Помочь гражданину Украины Саакашвили попытался даже украинский президент Владимир Зеленский, но премьер Грузии Ираклий Гарибашвили в телефонном разговоре с ним выступил против "вмешательства украинцев" во внутренние дела Грузии. Имел ли он в виду Саакашвили или высказывался в адрес самого Зеленского, до конца не понятно.

Игорь Данченко, живущий в США гражданин России, которого ФБР обвиняет в даче ложных показаний по делу о сговоре предвыборного штаба Дональда Трампа с российскими властями, вину не признал. Подробности этого дела в репортаже Владимира Абаринова.

Вопрос дня: Готовы ли защищать от ликвидации общество «Мемориал» ?

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