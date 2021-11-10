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Время Свободы

Последний День милиции

Протесты против реформы МВД России в 2011 году

Информационный дайджест "Время Свободы", 11 ноября

Анонс сегодняшнего выпуска информационного дайджеста "Время Свободы" начнем с последней темы. 10 лет назад в России впервые отмечался День полиции, который раньше назывался Днем милиции (Официально это День сотрудников органов внутренних дел). У вас будет возможность послушать архивную запись - репортаж, вышедший в эфир Радио Свобода 10 ноября 2010 года. Как раз в тот день, когда в России отмечался последний День милиции. Репортаж посвящен ожиданиям россиян от реформы МВД, затеянной президентом Дмитрием Медведевым.

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Время Свободы - Темы дня 10.11.2021
by Радио Свобода

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Лилия Чанышева
Лилия Чанышева

А главная тема сегодня - преследование в российских регионах соратников Алексея Навального. В Башкирии и в Кемеровской области прошли обыски, а бывшему координатору штаба Навального в Уфе (признан экстремистской организацией) Лилии Чанышевой предъявлены обвинения по делу о создании экстремистского сообщества. Чанышева арестована на 2 месяца. Она будет содержаться в СИЗО в Москве, куда ее этапируют в ближайшее время. Следствие считает, что Чанышева, которая, возможно, беременна, "может скрыться или воспрепятствовать производству по делу".

Камера концлагеря "Изоляция" в Донецке
Камера концлагеря "Изоляция" в Донецке

В Киеве задержан один из самых известных палачей донецкой тюрьмы "Изоляция" в "ДНР" Денис Куликовский по кличке "Палыч". Прошедший эту страшную тюрьму украинский журналист и писатель Станислав Асеев рассказывает, как удалось задержать Куликовского, и почему "Палычу" выгоднее получить большой срок в Украине, чем быть переданным силовикам "ДНР" или сотрудникам ФСБ России.

Мигранты на границе Польши
Мигранты на границе Польши

Большая группа мигрантов прорвалась на территорию Польши из Беларуси. Корреспондент польского радио Белосток Земитр Костин рассказывает подробности, подчеркивая, что они получены от министерства обороны и пограничной службы. Журналисты в приграничную зону сейчас не допускаются.

В Петербурге обязали прививаться людей старше 60 лет. Глава городского Роспотребнадзора Наталья Башкетова скорректировала постановление от 12 октября, расширив круг людей, для которых прививка от коронавируса является обязательной: теперь в него вошли люди старше 60 лет и для тех, кто страдает хроническими заболеваниями. Репортаж Татьяны Вольтской

Вопрос дня сегодня: Что дала россиянам реформа МВД, включавшая переименование милиции в полицию?

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    Андрей Шароградский

    Международный обозреватель Радио Свобода. Автор и ведущий информационно-аналитического журнала «Время Свободы» и подкастов  «Время Свободы» и «Время Свободы. Контекст».

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