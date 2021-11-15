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Трое отказавшихся от прививки медиков из Облучья заболели COVID-19

Иллюстративное фото

У троих сотрудников скорой помощи города Облучья, которые собирались уволиться из-за нежелания вакцинироваться, обнаружили коронавирусную инфекцию. Об этом в инстаграме сообщил департамент здравоохранения Еврейской автономной области.

По данным ведомства, 6 ноября терапевт и инфекционист осмотрели 17 работников скорой помощи. "Трое сотрудников получили положительный анализ на COVID-19, им оформлены листы временной нетрудоспособности в связи с заболеванием", – говорится в сообщении.

Как рассказал 6 ноября депутат Облученского районного собрания от КПРФ, сотрудник станции скорой помощи Иван Краснослободцев, врачи добились своей цели. Им удалось создать резонанс и с ними начали разговаривать, а также предложили сдать кровь на антитела. Однако наличие антител не станет отводом от вакцинации и к 15 ноября все равно нужно будет сделать прививку, рассказал тогда Краснослободцев.

  • Ранее 27 сотрудников скорой помощи города Облучье написали заявления об увольнении с 1 ноября из-за того, что не хотели ставить себе прививки от COVID-19. Врачи заявили, что подрабатывают в ковидном госпитале, поэтому у них "давно выработался иммунитет".
  • 6 ноября заявления на увольнение отозвали все, кроме двух человек. Они собирались уволиться из-за смены места жительства и по семейным обстоятельствам.
  • В ЕАО действует постановление санитарного врача, согласно которому до 15 ноября необходимо привить 80 процентов сотрудников предприятий. В случае отказа работников могут отстранить от работы.

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