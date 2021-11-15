Сотрудник ФСБ и глава суда убили 13 оленей в якутском заповеднике

В Якутии задержана группа из пяти человек за убийство тринадцати особей дикого северного оленя и одного соболя на территории ресурсного резервата "Сюгджэр". Это так называемая "зона абсолютного покоя", охота на ней строго запрещена.

Агентство "Интерфакс" со ссылкой на министерство экологии Якутии сообщает, что возбуждено уголовное дело о браконьерстве, совершённом группой лиц по предварительному сговору, и что среди задержанных оказались сотрудники федеральных правоохранительных органов. Однако их имена и должности в ведомстве не озвучили.

По данным же местных изданий Sakha Day и "Якутск вечерний", речь идёт о сотруднике ФСБ России Арнольде Герасимове, председателе Нюрбинского районного суда Дмитрии Иванове и судебном приставе Григории Иванове. С их слов, они охотились на разрешённой для этого территории, а в зоне абсолютного покоя оказались уже с тушами животных, заблудившись в пургу.

Предъявили ли им в итоге официальные обвинения по уголовному делу - не сообщается.