Последняя жертва Ангелы Меркель. Зачем канцлер звонила Лукашенко

Телефонные переговоры исполняющей обязанности федерального канцлера Германии Ангелы Меркель с Александром Лукашенко по поводу судьбы мигрантов на границе Беларуси с Польшей и Литвой стали первым прямым контактом лидера одной из стран ЕС с Лукашенко после президентских выборов в Беларуси в августе прошлого года. Можно ли считать этот разговор победой Лукашенко, которого Евросоюз не признает легитимным главой государства? Тем более, что поговорить с Лукашенко Меркель "советовал" Владимир Путин. Сегодня в выпуске вы услышите мнение по этому поводу обозревателя белорусской службы Радио Свобода Юрия Дракахруста и нобелевского лауреата Светланы Алексиевич.

"Те, кто сейчас по ту сторону баррикад, – негодяи. Но негодяи рациональные... Если цена для них будет запредельной, то они отступят", – уверен писатель Виктор Шендерович, один из тех, кто подписал заявление "Конгресса интеллигенции" в поддержку признанного иноагентом общества "Международный мемориал", ликвидации которого добивается Генеральная прокуратура. В поддержку "Мемориала" в репортаже Татьяны Вольтской также высказываются актриса Елена Коренева, писательница Людмила Петрушевская и другие известные люди, которым "Мемориал" помог узнать, как сложилась судьба их репрессированных в сталинские годы близких, найти их могилы.

Может ли один человек вступить в борьбу с тоталитарной системой, защищая чью-то жизнь, и победить? Восемьдесят лет назад, в середине ноября 1941 года, в блокадном голодающем Ленинграде проходил процесс над директором Варшавского вокзала, распределившем продовольствие из спасенного после бомбежки Бадаевских складов вагона, между рабочими, выполнявшими опасные сверхурочные работы. Директора спасла от расстрела адвокат, доказавшая на показательном (!) процессе, что он превысил свои полномочия, а не виновен в хищении продуктов. В сегодняшнем выпуске – воспоминания драматурга-блокадника Владимира Арро, автора пьесы "Высшая мера", в основу сюжета которой лег процесс в осажденном Ленинграде.

Сегодня отмечается Международный день борьбы с анорексией. Наш вопрос дня: Актуальна ли для вас проблема борьбы с анорексией?

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