"Мы ни при чём!" Путин о нелегальных мигрантах в Беларуси

В своем интервью телеканалу "Россия" Владимир Путин, комментируя кризис на границе Беларуси со странами ЕС, дважды употребил оборот "ни при чём". "Мы тут ни при чем", - сказал российский президент по поводу роли Москвы в нынешнем кризисе. Но и Беларусь, как следует из его слов, тоже "ни при чём" - мигранты "сами шли", и уже давно. О том, что компания "Белавиа" не возит мигрантов из Сирии и Ирака, Путину, по его же словам, "рассказал Александр Григорич". Но Евросоюз интервью явно не убедило - Брюссель собирается ввести новые санкции против режима Лукашенко.

Ширится поддержка признанного иноагентом общества "Международный мемориал", на ликвидации которого настаивает Генеральная прокуратура. Петиция "Руки прочь от "Мемориала" собрала десятки тысяч подписей, за "Мемориал" вступились известные ученые, общественные деятели. Самым громким стало решение писательницы Людмилы Петрушевской, отказавшейся от Государственной премии, которую, как Петрушевская сказала в интервью "Дождю", ей вручил "Путин с маленькой буквы".

В аннексированном "Крыму" флэшмоб в защиту адвоката-правозащитника Эдема Семедляева, арестованного на 12 суток за то, что вел аудиозапись, которую собирался предъявить в суде в качестве нарушения прав своих подзащитных. Как рассказал "Крым.Реалии" один из коллег адвоката, полицейские пытались заставить его раздеться, заявляя, что у Семедляева на теле есть татуировки "провокационного содержания". Жители нескольких районов Крыма вышли на улицы с фотографиями адвоката, требуя его немедленного освобождения. Флэшмоб проходит и в соцсетях.

"Не более, чем бла-бла-бла", - сказала Грета Тунберг по поводу итогового документа "климатического саммита" в Глазго. Действительно, формулировки этого документа очень расплывчаты, компромиссны. Но мог ли подобный форум закончиться иначе? Об ожиданиях и результатах климатической конференции ООН в Глазго рассуждает научный обозреватель свободы Сергей Добрынин.

Вопрос дня сегодня: Считаете ли вы, что Россия причастна к мигрантскому кризису на границе Беларуси со странами ЕС?

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