Руководство признанного иностранным агентом правозащитного центра "Мемориал" считает абсурдными выдвинутые против него обвинения в оправдании терроризма и экстремизма за составление списка политических заключенных, в который попали обвиняемые в терроризме и экстремизме. Юрист "Мемориала" Татьяна Глушкова и председатель совета центра "Мемориал" Александр Черкасов говорили сегодня об этом с возмущением, горечью и иронией.

Вынесен приговор полковнику запаса Михаилу Шендакову, рассказавшему и прокомментировавшему анекдот про врача и избившего его росгвардейца. Шендаков был близок к тому, чтобы пополнить список политзаключенных, но получил "лишь" три года условно.

Центральная тема сегодня - совместное расследование группы Bellingcat и признанного иноагентом издания The Insider об операции украинских спецслужб по поимке бойцов так называемой "ЧВК Вагнера", многие из которых совершили военные преступления в Донбассе. Рассказ о деталях сорвавшейся в последний момент операции читается как захватывающий детектив. Открытым остается вопрос - можно ли считать виновниками срыва операции президента Украины Владимира Зеленского и главу его офиса Андрея Ермака? И, если да, то почему они приняли решение о ее отмене?

В России и многих других странах фиксируются рекорды суточной смертности от коронавируса. QR-коды теперь нужны даже депутатам Государственной думы, участвующим в заседаниях комитетов, сообщил спикер парламента Вячеслав Володин. Но посол России в Кабо-Верде, бывший депутат-единоросс Наталья Поклонская против! Использование QR-кодов она считает нарушением Конституции и Всеобщей декларации прав человека. И открыто об этом заявляет.

Сегодня день памяти великого Зиновия Гердта. Его не стало 25 лет назад. В нашем выпуске - трогательные воспоминания о своем учителе писателя и драматурга Виктора Шендеровича. Архивная запись 2014 года.

Вопрос дня сегодня: Какая роль Зиновия Гердта вам запомнилась больше всего?

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