Пальнули российским по советскому. Россия испытала ракету в космосе

Кризис на границе Беларуси и Польши остается главной темой. Мигранты из стран Ближнего Востока предприняли очередную попытку прорваться в Польшу, против них были применены водометы и слезоточивый газ. Все это происходило на фоне участившихся контактов чиновников из ЕС с представителями официального Минска. Означают ли такие контакты, что Евросоюз пойдет на признание режима Александра Лукашенко в обмен на урегулирование кризиса на границе? Вы услышите мнение литовского политолога Витаса Юркониса.

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг и министр иностранных дел России Сергей Лавров обменялись резкими заявлениями после испытания Россией новой противоспутниковой ракеты, поразившей находящийся на орбите спутник еще советского производства. Кто виновен в милитаризации космоса? Кто засоряет мусором околоземное пространство? Об этих проблемах говорит эксперт Гарвард-Смитсоновского астрофизического центра Бенджамин Шмитт.

Новое вооруженное противостояние на границе Армении и Азербайджана ровно через год после войны в Нагорном Карабахе закончилось после вмешательства России. Увы, не обошлось без погибших, раненых и пропавших без вести. Что спровоцировало конфликт, будет ли новая большая война? Наш собеседник сегодня – обозреватель издания "Эхо Кавказа" Вадим Дубнов.

Пятнадцать минут посидел на Красной площади, пытаясь привлечь внимание к климатическим проблемам, – получил 7 суток административного ареста. Историю экоактивиста Константина Фокина рассказывает наш московский корреспондент Иван Воронин.

Вела репортажи из Кабула после прихода талибов, несмотря на смертельную опасность. Корреспондент телеканала "Настоящее время" в Афганистане Лиза Карими, к счастью, жива и здорова. Но родину и многих своих близких она была вынуждена покинуть. Ее впечатления о последних днях в Кабуле завершают сегодняшний выпуск "Времени Свободы".

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