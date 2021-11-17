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Время Свободы

Пальнули российским по советскому. Россия испытала ракету в космосе

Информационный дайджест "Время Свободы", 17 ноября

Кризис на границе Беларуси и Польши остается главной темой. Мигранты из стран Ближнего Востока предприняли очередную попытку прорваться в Польшу, против них были применены водометы и слезоточивый газ. Все это происходило на фоне участившихся контактов чиновников из ЕС с представителями официального Минска. Означают ли такие контакты, что Евросоюз пойдет на признание режима Александра Лукашенко в обмен на урегулирование кризиса на границе? Вы услышите мнение литовского политолога Витаса Юркониса.

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Время Свободы - Темы дня 17.11.2021
by Радио Свобода

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Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг и министр иностранных дел России Сергей Лавров обменялись резкими заявлениями после испытания Россией новой противоспутниковой ракеты, поразившей находящийся на орбите спутник еще советского производства. Кто виновен в милитаризации космоса? Кто засоряет мусором околоземное пространство? Об этих проблемах говорит эксперт Гарвард-Смитсоновского астрофизического центра Бенджамин Шмитт.

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг

Новое вооруженное противостояние на границе Армении и Азербайджана ровно через год после войны в Нагорном Карабахе закончилось после вмешательства России. Увы, не обошлось без погибших, раненых и пропавших без вести. Что спровоцировало конфликт, будет ли новая большая война? Наш собеседник сегодня – обозреватель издания "Эхо Кавказа" Вадим Дубнов.

Пятнадцать минут посидел на Красной площади, пытаясь привлечь внимание к климатическим проблемам, – получил 7 суток административного ареста. Историю экоактивиста Константина Фокина рассказывает наш московский корреспондент Иван Воронин.

Константин Фокин
Константин Фокин

Вела репортажи из Кабула после прихода талибов, несмотря на смертельную опасность. Корреспондент телеканала "Настоящее время" в Афганистане Лиза Карими, к счастью, жива и здорова. Но родину и многих своих близких она была вынуждена покинуть. Ее впечатления о последних днях в Кабуле завершают сегодняшний выпуск "Времени Свободы".

Лиза Карими во время интервью с ведущим программы "Настоящее время. Азия" Шавкатом Тургаевым
Лиза Карими во время интервью с ведущим программы "Настоящее время. Азия" Шавкатом Тургаевым

Вопрос дня сегодня: Боитесь ли вы милитаризации космоса? Подписывайтесь и отвечайте на этот вопрос в телеграм-канале "Время Свободы".

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    Андрей Шароградский

    Международный обозреватель Радио Свобода. Автор и ведущий информационно-аналитического журнала «Время Свободы» и подкастов  «Время Свободы» и «Время Свободы. Контекст».

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