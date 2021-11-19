Упал как подкошенный. Голодающего Саакашвили переводят в госпиталь

Вновь начнем с ситуации с Беларуси. Там одни мигранты пошли на новый штурм польской границы, другие решили вернуться на родину. Минск заявляет о том, что Германия согласилась принять две тысячи мигрантов. Берлин и Варшава эту информацию не подтверждают.

Михаилу Саакашвили предложили в обмен на отказ от голодовки перевод из тюремной больницы в военный госпиталь в Гори. В решении властей пойти на такой компромисс сыграли роль и постоянные общественные акции в поддержку экс-президента и голодовка депутатов оппозиционной партии "Единое национальное движение". Вчера тревогу по поводу резкого ухудшения состояния здоровья Саакашвили забила его гражданская жена, депутат Верховной Рады Украины Елизавета Ясько.

К трем с половиной годам тюрьмы приговорен самый знаменитый участник штурма Капитолия в Вашингтоне 6 января этого года Джейкоб Ченсли по прозвищу "шаман Qanon". Ченсли долго отказывался признать свою вину, говоря, что просто хотел "вернуть Сенату божественность" и мешал другим участникам штурма "воровать кексы".

У петербургского психоневрологического интерната №9 появился аккаунт в популярной социальной сети «Тик-Ток», у которого уже 130 тысяч подписчиков. Ведет его фотограф Ольга Смешнова. Появление такого аккаунта вызвало много споров - о них в репортаже Татьяны Вольтской.

Умер Роман Каплан - создатель культового нью-йоркского ресторана "Русский самовар", завсегдатаями которого были Иосиф Бродский, Михаил Барышников, известные артисты, музыканты, певцы, политологи, литературоведы, поэты, писатели. "Русский самовар" был центром Русской Америки, Каплана знавшие его люди вспоминают сегодня с особой теплотой. В нашем выпуске - фрагмент передачи Александра Гениса, посвященной 25-летию "Русского самовара" в 2011 году. Вы услышите голос самого Романа Каплана, который с такой же теплотой говорит о тех, кто приходил в его ресторан.

Вопрос дня сегодня: Как вы расцениваете прорыв демонстрантов в здание Капитолия в Вашингтоне в январе этого года?

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