Петицию об отмене закона об иноагентах подписали более 250 тысяч человек

Петицию с требованием отменить законодательство об "иностранных агентах", размещённую на платформе Change.org, подписали более 250 тысяч человек.

Документ был размещён в середине сентября, его авторами выступили более 200 средств массовой информации, а также некоммерческих, просветительских и благотворительных организаций. Они считают, что законодательство об "иноагентах", принятое в России, является неправовым, дискриминационным и противоречит как конституции страны, так и Европейской конвенции о защите прав человека.

Закон об иностранных агентах был принят в России в 2012 году. Он позволяет властям признавать "иноагентом" любую некоммерческую организацию, получившую деньги из-за рубежа и ведущую, с точки зрения властей, политическую деятельность. Критерии, по которым определяется такая деятельность, в законе чётко не определены, что позволяет властям преследовать независимые СМИ, организации, работающие в области просвещения, культуры, здравоохранения и экологии. При этом за девять лет существования закона его несколько раз ужесточали, расширив его действие не только на организации, но и на частных лиц.