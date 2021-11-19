Издание "ОВД-инфо" было включено в список иностранных агентов за то, что занималось правозащитной и журналистской работой, получая деньги от другого иностранного агента. Это следует из мотивировочной части решения Замоскворецкого суда Москвы, выдержки приводятся в телеграм-канале редакции.

Минюст включил "ОВД-Инфо" в реестр иностранных агентов в сентябре. 15 октября суд отказался приостанавливать этот статус. В мотивировочной части решения сказано, что прокуратура дважды, в августе и сентябре, направляла в Минюст данные о том, что проект финансируется через правозащитный центр "Мемориал", также признанный в России "иностранным агентом".

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Получая эти деньги организация занимается правозащитной и журналистской работой. В мотивировочной части сказано, что издание публикует информацию о неправомерном привлечении политических активистов к уголовной ответственности в связи с их политической позицией, освещает преследование независимых СМИ и журналистов, и размещает шаблоны жалоб и заявлений в суд на действия сотрудников правоохранительных органов.

Кроме того, как утверждается в мотивировочной части, "ОВД-инфо" "публикует “инструкции как избежать ответственности за правонарушения экстремистской направленности". В качестве такого примера прокуратура привела публикацию материалов о запрещённом в России Фонде борьбы с коррупцией Алексея Навального.