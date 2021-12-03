Лицом к событию. Какова цена агрессии Владимира Путина?

Анализ мировой "шахматной партии" перед диалогом президентов РФ и США делает основатель Форума свободной России Гарри Каспаров. Ведет передачу Михаил Соколов. Видео и текст https://www.svoboda.org/a/kakova-tsena-agressii-vladimira-putina/31595844.html
Другие материалы
-
03 декабря 2021
Лицом к событию. Система Путина: устойчива, но неэффективна?
-
02 декабря 2021
Лицом к событию. «... как будто Путина уже нет»
-
01 декабря 2021
Лицом к событию. Путинский фокус: куда президент зовет Россию?
-
30 ноября 2021
Лицом к событию. Дмитрий Медведев, гроза мигрантов
-
-
25 ноября 2021
Лицом к событию. Москва прицелилась. Выстрелит?