Какова цена агрессии Владимира Путина?

В Москве 4 декабря прошел очередной съезд «Единой России». Видеопривет партии передал Владимир Путин. Председателем «партии власти» переизбран Дмитрий Медведев. В Вильнюсе 2-3 декабря состоялся Форум свободной России. Совместно выступили Гарри Каспаров и Михаил Ходорковский.

Страны свободного мира проводят в декабре форум демократий. Продолжаются попытки США умиротворить Россию. На 7 декабря намечена «видеоконференция» Президента США Джо Байдена и президента России Владимира Путина.

Политическую повестку дня перед видеоконтактом Путина и Байдена. обсуждаем с основателем Форума Свободной России Гарри Каспаровым.

Ведет передачу Михаил Соколов.

Эфир программы «Лицом к событию» 6 декабря в 19:05

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