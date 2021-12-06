Ссылки для упрощенного доступа

Сибирь.Реалии Север.Реалии Фактограф
Все сайты РСЕ/РС
Эфир
site logo site logo
Предыдущий Следующий
Новость часа
Лицом к событию

Какова цена агрессии Владимира Путина?

Гарри Каспаров в студии Форума свободной России

В Москве 4 декабря прошел очередной съезд «Единой России». Видеопривет партии передал Владимир Путин. Председателем «партии власти» переизбран Дмитрий Медведев. В Вильнюсе 2-3 декабря состоялся Форум свободной России. Совместно выступили Гарри Каспаров и Михаил Ходорковский.

Страны свободного мира проводят в декабре форум демократий. Продолжаются попытки США умиротворить Россию. На 7 декабря намечена «видеоконференция» Президента США Джо Байдена и президента России Владимира Путина.

Политическую повестку дня перед видеоконтактом Путина и Байдена. обсуждаем с основателем Форума Свободной России Гарри Каспаровым.

Ведет передачу Михаил Соколов.

Эфир программы «Лицом к событию» 6 декабря в 19:05

Каким политикам вы доверяете?
Embed
Каким политикам вы доверяете?

No media source currently available

0:00 0:01:27 0:00
Скачать медиафайл

Опрос на улицах Москвы

Комментарии премодерируются, их появление на сайте может занять некоторое время.

Материалы по теме

Сказано на Эхе

Russian Echo Widget

Рекомендованое

Наверх
XS
SM
MD
LG