Время Свободы: "Если Байден проявит слабость, Путин будет действовать"

Поможет ли разговор Джо Байдена и Владимира Путина снизить напряженность на российско-украинской границе***Российской гражданке Софье Сапеге в Беларуси предъявлено обвинение по статье о разжигании вражды, минимальное наказание по которой – 6 лет лишения свободы***Соединенные Штаты объявили дипломатический бойкот Зимним Олимпийским играм в Пекине*** 80 лет назад Япония атаковала американскую военно-морскую базу в Перл-Харборе