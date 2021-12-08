Цена вторжения. Американская реакция на разговор Байдена и Путина

Сделать предупреждение о цене, которую понесет Россия в случае вторжения на Украину. Именно это, по словам представителя Белого дома, было основной целью президента Байдена во время двухчасового разговора с президентом Путиным.

"Президент Байден сказал президенту Путину совершенно прямо: если Россия углубит вторжение на Украину, Соединенные Штаты и наши европейские союзники ответят жесткими экономическими мерами. Мы предоставим украинцам дополнительные средства обороны сверх и за пределами того, что мы уже поставляем. И мы укрепим наших союзников на восточном фланге НАТО в ответ на такую эскалацию", – заявил во время пресс-брифинга советник президента Байдена по вопросам национальной безопасности Джейк Салливан.

Он отказался входить в детали мер, обсуждаемых в Белом доме, но, как он сказал, Джо Байден, глядя в глаза Владимиру Путину, предупредил российского лидера, что США готовы сделать то, чего они не сделали в 2014 году.

Бывший помощник Госсекретаря США Дэвид Кремер надеется, что Джо Байден сумел убедить Владимира Путина в серьезности намерений Белого дома:

Не уверен, что Путин сделает именно такой вывод из этого разговора

– Я хочу верить, что в течение двухчасового разговора президент Байден совершенно ясно объяснил Владимиру Путину во что обойдется Кремлю военная операция против Украины, что Путину понятно, что это будет гигантской ошибкой. Я, впрочем, не уверен, что Путин сделает именно такой вывод из этого разговора. Подождем – увидим. Между тем, есть все указания на то, что Соединенные Штаты вместе с европейскими союзниками движутся в направлении договоренности о пакете санкций, которые будут реально болезненными для Владимира Путина. Сейчас необходимо донести до сведения Кремля, что эти санкции будут пущены в дело моментально в случае начала российской операции против Украины. Не будет никакого промедления, многомесячного обсуждения и подготовки санкций.

Объектом санкций на этот раз станут деятели высшего эшелона власти

Как и некоторые другие аналитики, Дэвид Кремер считает, что на этот раз ответом будет отключение России от системы международных платежей SWIFT:

– Я думаю, что исключение России из системы SWIFT однозначно находится в списке подготавливаемых мер. Не будем забывать, что Европарламент уже призвал осуществить такую меру. Скорее всего, мы увидим более жесткие санкции в отношении энергетического, банковского, финансового секторов российской экономики. Я бы хотел видеть санкции в отношении Путина и людей из его ближайшего окружения. Я не уверен, что в Белом доме готовы к санкциям против самого Путина, но можно предположить, что объектом санкций на этот раз станут деятели высшего эшелона власти. Хочется верить, что Северному потоку-2 будет положен конец в случае нападения России на Украину, хотя это в большой мере будет зависеть от решения Германии. Помимо этого, резко увеличатся поставки военной помощи Украине с тем, чтобы помочь ей защититься и, скорее всего, возрастет военное присутствие США в Польше, Литве, Латвии и Эстонии, странам, которые в действительности находятся на линии фронта.

Владимир Путин, впрочем, услышал не только предупреждения о последствиях потенциальной военной операции против Украины, но и приглашение к разговору, говорит профессор Джорджтаунского университета Анджела Стент:

– Байден, с одной стороны, сделал серьезное предупреждение о неприемлемости вторжения на Украину и средоточия войск на ее границе, пригрозив Кремлю гораздо более жесткими санкциями, чем прежде, с другой, он говорит, что США предпочитают разрешить проблему дипломатическим путем, что Вашингтон готов вместе с европейцами и Россией сесть и обсудить эти проблемы, что Белый дом поддерживает минский процесс, что он готов говорить о стратегической стабильности с Кремлем. Я подозреваю, что Кремль получил кое-что из желаемого. Во-первых, "виртуальный российско-американский саммит", не исключено, что готовится и реальная встреча двух лидеров. Во-вторых, он получил обещания от Соединенных Штатов сесть за стол переговоров и обсудить то, что тревожит Москву. С точки зрения Белого дома, такие шаги приемлемы, если они помогут убедить Путина не предпринимать более масштабных военных операций против Украины.

США, Запад не дадут Кремлю гарантий невступления Украины в НАТО, что является, по мнению Анджелы Стент, одной из главных целей Владимира Путина, но администрация Байдена может присоединиться к переговорам в рамках минского процесса, если Москва согласится на отвод своих войск от границ Украины:

– Я думаю, Путин хочет гарантий невступления Украины в НАТО, но НАТО и США никогда не дадут таких гарантий. С другой стороны, полное участие США в минском процессе возможно. Путин наверняка этого желает, поскольку это добавит ему престижа. На мой взгляд, возрождение минского процесса на новых условиях имеет смысл. Принесет ли он успех сказать невозможно, но переговоры, по крайней мере, уменьшат вероятность военных акций, - считает Анджела Стент.

Небольшой уступкой Путину называет "виртуальный американо-российский саммит" сотрудник Гудзоновского института Ричард Вайтц:

Этот разговор может разрядить обстановку на некоторое время, до следующего года

– Это небольшая уступка Соединенных Штатов, потому что Россия явно желала такого разговора больше, чем США. Тем не менее, он, на мой взгляд, был полезен, поскольку Байден и Путин смогли напрямую обменяться мнениями, дать понять где они проводят так называемые "красные линии". Важно, что Владимир Путин из уст Джо Байдена услышал о том, в ответ на вторжение на украинскую территорию последуют жесткие санкции, хотя это едва ли было сюрпризом для Путина. То есть, на мой взгляд, этот разговор может разрядить обстановку на некоторое время, скажем, до следующего года, когда российский президент вновь начнет нагнетать напряженность, исходя из каких-то своих соображений, – считает Ричард Вайтц.