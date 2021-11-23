Ссылки для упрощенного доступа

Сибирь.Реалии Север.Реалии Фактограф
Все сайты РСЕ/РС
Эфир
site logo site logo
Предыдущий Следующий
Новость часа
Новости - мир

США ввели новые санкции против "Северного потока-2"

Последний фрагмент трубопровода "Северный поток-2" перед укладкой. 6 сентября 2021 года

Госдепартамент объявил в понедельник о введении санкций против компании, участвующей в сооружении газопровода "Северный поток -2".

Объектом санкций стала зарегистрированная на Кипре компания Transadria и принадлежащее ей судно Marlin, которое использовалась при строительстве газопровода. Информация о санкциях содержится в отчете о выполнении законов о санкциях, направленном Госдепартаментом Конгрессу. В заявлении госсекретаря Энтони Блинкена говорится о том, что к данному моменту США подвергли санкциям 8 человек и 17 морских судов, причастных к сооружению "Северного потока-2". Несмотря на призывы американских законодателей администрация Джо Байдена отказывается вводить санкции против компании-оператора "Северного потока-2", мотивируя это решение необходимостью поддерживать хорошие отношения с Германией, которая была заинтересована в пуске "Северного потока-2". "Продолжая выступать против газопровода "Северный поток-2", в том числе, используя санкции, мы работаем с Германией, другими союзниками и партнерами с целью снижения риска, представляемого газопроводом", - подчеркивается в заявлении Энтони Блинкена.

Пуск газопровода, строительство которого фактически завершено, откладывается по формальным причинам. Во-первых, проект не может быть пущен в эксплуатацию без одобрения специализированными европейскими структурами, а этот процесс затянется на несколько месяцев. Во-вторых, германское федеральное ведомство, которое должно сертифицировать газопровод, потребовало от компании-оператора "Северного потока-2", базирующейся в Швейцарии, создать новую компанию-дочку на территории Германии и передать ей большую часть своих активов. По сообщениям прессы, компания-оператор Nord Stream-2 намеревается выполнить это требование.

Комментарии премодерируются, их появление на сайте может занять некоторое время.

Материалы по теме


Свежий выпуск аудионовостей Радио Свобода.

Слушайте прямой эфир

Рекомендованое

Наверх
XS
SM
MD
LG