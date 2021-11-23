США ввели новые санкции против "Северного потока-2"

Госдепартамент объявил в понедельник о введении санкций против компании, участвующей в сооружении газопровода "Северный поток -2".

Объектом санкций стала зарегистрированная на Кипре компания Transadria и принадлежащее ей судно Marlin, которое использовалась при строительстве газопровода. Информация о санкциях содержится в отчете о выполнении законов о санкциях, направленном Госдепартаментом Конгрессу. В заявлении госсекретаря Энтони Блинкена говорится о том, что к данному моменту США подвергли санкциям 8 человек и 17 морских судов, причастных к сооружению "Северного потока-2". Несмотря на призывы американских законодателей администрация Джо Байдена отказывается вводить санкции против компании-оператора "Северного потока-2", мотивируя это решение необходимостью поддерживать хорошие отношения с Германией, которая была заинтересована в пуске "Северного потока-2". "Продолжая выступать против газопровода "Северный поток-2", в том числе, используя санкции, мы работаем с Германией, другими союзниками и партнерами с целью снижения риска, представляемого газопроводом", - подчеркивается в заявлении Энтони Блинкена.

Пуск газопровода, строительство которого фактически завершено, откладывается по формальным причинам. Во-первых, проект не может быть пущен в эксплуатацию без одобрения специализированными европейскими структурами, а этот процесс затянется на несколько месяцев. Во-вторых, германское федеральное ведомство, которое должно сертифицировать газопровод, потребовало от компании-оператора "Северного потока-2", базирующейся в Швейцарии, создать новую компанию-дочку на территории Германии и передать ей большую часть своих активов. По сообщениям прессы, компания-оператор Nord Stream-2 намеревается выполнить это требование.