ВОЗ: в Европе к марту от COVID-19 могут умереть ещё 700 тысяч человек

Число умерших от коронавирусной инфекции COVID-19 в европейском регионе к марту будущего года - второй годовщине начала пандемии - может достигнуть 2 миллиона 200 тысяч человек. Об этом предупреждает Всемирная организация здравоохранения, основывая свой прогноз на нынешних трендах развития эпидемии в Европе.

Недавно число смертей от COVID-19 в Европе превысило 1,5 миллиона, следовательно, за ближайшие 3 с небольшим месяца, по прогнозам ВОЗ, могут умереть ещё около 700 тысяч человек.

В ВОЗ отмечают, что коронавирусная инфекция в последние недели вновь стала основной причиной смерти в большинстве стран региона. В 25 из 53-х стран эксперты ожидают чрезвычайно высокую нагрузку на больницы в течение предстоящей зимы.

В организации считают, что негативного сценария ещё можно избежать в случае ускорения темпов вакцинации, в том числе введения третьей дозы вакцины для людей из групп риска, а также при соблюдении мер предосторожности, таких как ношение масок и соблюдение социальной дистанции.

К европейскому региону ВОЗ относит и Россию, которая сейчас находится на одном из первых мест в мире по числу смертей от COVID-19 за сутки. По официальным данным (которые затем корректируются в сторону увеличения), только в ноябре жертвами инфекции в России стали уже около 30 тысяч человек. Средний показатель вакцинированности в регионе, по данным ВОЗ - 53,5 процентов населения, в России этот показатель ниже.

За последние сутки в России (включая аннексированный Крым) зафиксировали более 33 тысяч новых случаев инфекции и более 1250 смертей от COVID-19.

В ряде стран ЕС, где число новых случаев инфекции быстро растёт, ужесточаются ограничительные меры - вплоть до локдаунов для непривитых (в таких странах как Словакия, Чехия, ряд земель Германии) и даже для всего населения (в Австрии).