Лицом к событию. 30 лет без Советской империи

30 лет назад перестало существовать крупнейшее государство мира, СССР. Как происходило прощание с Советским Союзом? Можно ли его было спасти? Как перенес эту драму первый и последний президент СССР Михаил Горбачев.
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