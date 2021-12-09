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Лицом к событию

30 лет без Советской империи

Слева направо: президент Украины Леонид Кравчук, председатель Верховного Совета Беларуси Станислав Шушкевич, президент России Борис Ельцин, 8 декабря 1991 года

30 лет назад перестало существовать крупнейшее государство мира, СССР. Как происходило прощание с Советским Союзом? Можно ли его было спасти? Как перенес эту драму первый и последний президент СССР Михаил Горбачев.

Участники передачи: политолог Аркадий Дубнов (Москва), глава Центра прикладных политических исследований «Пента» Владимир Фесенко (Киев) и белорусский аналитик из Института развития интеграционных процессов ВАВТ​ Дмитрий Болкунец.

Ведет передачу «Лицом к событию» Мумин Шакиров

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