30 лет без Советской империи

30 лет назад перестало существовать крупнейшее государство мира, СССР. Как происходило прощание с Советским Союзом? Можно ли его было спасти? Как перенес эту драму первый и последний президент СССР Михаил Горбачев.

Участники передачи: политолог Аркадий Дубнов (Москва), глава Центра прикладных политических исследований «Пента» Владимир Фесенко (Киев) и белорусский аналитик из Института развития интеграционных процессов ВАВТ​ Дмитрий Болкунец.

Ведет передачу «Лицом к событию» Мумин Шакиров