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Время Свободы

Выдавливание. Ещё один защитник Ивана Сафронова уехал из России

Иван Сафронов со своими адвокатами Иваном Павловым и Евгением Смирновым

Информационный дайджест Время Свободы, 25 ноября

На первом заседании в Верховном суде по иску Генпрокуратуры о ликвидации международного общества "Мемориал" адвокат защиты Мария Эйсмонт фактически уличила прокуроров в юридической безграмотности. О нелепости выдвинутых против "Мемориала" говорили и выступавшие члены руководства "Мемориала". Воспримет ли судья их доводы? Узнаем не раньше 14 декабря, когда состоится второе заседание по этому делу.

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Время Свободы - Темы дня 25.11.2021
by Радио Свобода

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Обвиняемый в государственной измене советник главы Роскосмоса Иван Сафронов уже 500 дней провел в СИЗО, так и не узнав толком, в чем конкретно его обвиняют. Сафронов дважды отказался от сделки со следствием, что вызывает явное раздражение у следователей ФСБ. Они оказывают давление не только на него самого, но и на защитников Сафронова. Вслед за Иваном Павловым, обвиненным в разглашении материалов предварительного следствия, из России был вынужден уехать другой адвокат - Евгений Смирнов.

Евгений Смирнов (слева) и Иван Павлов
Евгений Смирнов (слева) и Иван Павлов

Уехала из России и соратница Алексея Навального из Петербурга Ирина Фатьянова, которая еще недавно говорила о желании остаться, несмотря на угрозу возбуждения уголовного дела против нее после признания штабов Навального экстремистскими организациями. Но чрезвычайно жесткие действия властей в отношении ее коллеги из Уфы Лилии Чанышевой, заставили Ирину принять трудное для себя решение.

Ирина Фатьянова
Ирина Фатьянова

Появляется все больше свидетельств того, что Россия действительно готовит масштабную военную агрессию против Украины. Об этих свидетельствах в сегодняшнем выпуске рассказывает основатель расследовательской группы CIT Руслан Левиев.

Руслан Левиев
Руслан Левиев

В США успешно идут испытания двух лекарств против COVID-19. Уже через несколько недель они могут быть официально разрешены к применению. Эти лекарства будут вполне доступными по цене, и их применение дает надежду на выздоровление больным коронавирусной инфекцией. Но главным средством борьбы с пандемией остается вакцинация, - предупреждают специалисты.

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    Андрей Шароградский

    Международный обозреватель Радио Свобода. Автор и ведущий информационно-аналитического журнала «Время Свободы» и подкастов  «Время Свободы» и «Время Свободы. Контекст».

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