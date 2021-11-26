"Мы спускаемся в шахту работать, а не умирать". Трагедия в Кузбассе

В шахте "Листвяжная" в Кузбассе нашли живым одного из тех, кто ранее считался погибшим. Речь идёт об одном из шести спасателей, который пропал во время операции по поиску шахтёров, оставшихся в аварийной шахте. Спасателя зовут Александр Заковряшин. Утром всех спасателей, включая его, посмертно наградили орденами Мужества. Всего погибшими сейчас считаются 46 шахтеров и 5 спасателей. Вовремя ли была закончена спасательная операция? Можно ли избежать подобных трагедий? Мнение заместителя главы профсоюза горняков России Рубена Бадалова.

Владимир Путин уволил главу ФСИН Александра Калашникова после скандала о пытках в колониях. Многие наблюдатели считают, что курировать колонии будет теперь не ФСБ, ставленником которой был Калашников, а МВД. Но будет ли разрушена так долго и тщательно создававшаяся в колониях пыточная система? Вопрос открытый.

"Закон - д...мо. Его применение отвратительно", - так адвокат общества "Мемориал" Генри Резник оценивает закон об иностранных агентах, на основании которого Генпрокуратура хочет ликвидировать "Мемориал". Но надежда на благополучный для "Мемориала" исход дела пока остается.

"Эрдоган никогда бы нам этого не простил!", - так президент Украины Владимир Зеленский объяснил свой отказ одобрить спецоперацию, в ходе которой самолет "Турецких авиалиний" с сотрудниками ЧВК Вагнера на борту должен был быть посажен в Киеве. В ходе сегодняшнего пресс-марафона Зеленский заявил, что уверен, что это была провокация, в которую его пытался втянуть теперь уже бывший начальник военной разведки Украины Василий Бурба.

"Черная пятница" в Америке отрывает рождественский сезон.

Вопрос дня: Изменится ли к лучшему ситуация в российских колониях после увольнения главы ФСИН Калашникова?

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