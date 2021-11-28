Власти Кемеровской области, по состоянию на полдень воскресенья, сообщают о 76 пострадавших при аварии на шахте "Листвяжная", ставшей причиной гибели десятков шахтёров.
"По состоянию на 12:00 местного времени 28 ноября в стационарах региона проходят лечение 64 человека. 12 человек наблюдаются медиками амбулаторно (на дому)", - сообщает пресс-служба администрации правительства региона.
В субботу Министерство здравоохранения России сообщало о 60 госпитализированных и 12 лечащихся амбулаторно.
Авария на шахте "Листвяжная" в Беловском городском округе Кемеровской области произошло утром в минувший четверг, 25 ноября. Погиб 51 человек, в том числе пять горноспасателей. Губернатор Кемеровской области Сергей Цивилев в субботу заявил, что шахтеры погибли из-за взрыва. Пока не все шахтёры обнаружены под землёй.
Возбуждены уголовные дела. Накануне были арестованы сотрудники Ростехнадзора Сергей Винокуров и Вячеслав Семыкин, директор шахты и его заместители Сергей Махраков и Андрей Молоствов, а также начальник участка Сергей Герасименок.
На шахте "Листвяжная" продолжаются поиски пропавших шахтёров
Власти Кемеровской области, по состоянию на полдень воскресенья, сообщают о 76 пострадавших при аварии на шахте "Листвяжная", ставшей причиной гибели десятков шахтёров.
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