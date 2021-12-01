Путинские "красные линии". Президент России "забыл" 2014 год

Власти Нидерландов намерены обратиться в Международную организацию гражданской авиации (ИКАО) и попросить ее ответить на вопрос, нарушила ли Россия международную Чикагскую конвенцию 1944 года, не обеспечив безопасность пассажиров сбитого под Донецком "Боинга" "Малайзийских авиалиний". Если ИКАО согласится с тем, что самолет был сбит из ракетной установки "Бук" российской армии, это может открыть для Нидерландов возможность подачи иска в Международный суд ООН и вернуть Москву за стол переговоров о выплате компенсаций родственникам жертв трагедии. Как ИКАО вообще может рассматривать вопрос о чьей-либо ответственности за сбитие "Боинга"? Как она может привлечь к ответственности Россию, если самолет разбился над территорией Украины? На эти и другие вопросы в интервью Марку Крутову отвечает независимый авиационный эксперт, автор книги "Трагедия MH17: правда и ложь" Вадим Лукашевич.

Президент России Владимир Путин вновь заговорил о «красных линиях». Выступая на инвестиционном форуме, Путин заявил, что такой линией для России может стать «расширение военной инфраструктуры НАТО на территорию Украины». По его мнению, это создаст угрозу стратегическим интересам безопасности России и заставит, а собственно уже и заставляет принимать ответные меры. Речь, в частности, идет о создании гиперзвукового оружия. Российский президент, правда, "забывает" о "красных линиях", проведенных самой Россией в 2014 году.

Александр Лукашенко в интервью Дмитрию Киселеву все-таки признал аннексированный Крым российским. Хотя де-юре это никак не закреплено. Опять оставил себе "простор для маневра"? А Владимиру Путину, как и раньше, достаточно таких деклараций, чтобы поддерживать Лукашенко?

Последняя тема выпуска - Всемирный день борьбы со СПИДом, который отмечается 1 декабря.

Вопрос дня: Ожидаете ли вы начала большой войны между Россией и Украиной в ближайшем будущем?

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