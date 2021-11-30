"После мигрантов бряцает оружием". Лукашенко обещает помощь Путину

Александр Лукашенко вчера прокомментировал сообщения о концентрации российских войск на границе с Украиной. По его словам, подобные сообщения являются "прикрытием для стран Запада, готовящих новую войну в Донбассе". На совещании по вопросам национальной военной безопасности Беларуси Лукашенко дал понять, что, в случае начала, как он выразился, "новой войнушки" в Донбассе или на границе с Россией, Беларусь выступит на стороне России. После стратегического проигрыша в миграционном кризисе Лукашенко ничего не остается, как бряцать оружием, полагает белорусский политолог Игорь Ильяш.

В ноябре президент России Владимир Путин подписал указ о допуске товаров из "ДНР" и "ЛНР" на российский рынок и даже к тендерам на государственные закупки и закупки на муниципальном уровне. До этого Россией было введено эмбарго на экспорт в Украину угля, использующегося для нужд энергетики, которое поставило Украину в тяжелое положение в разгар отопительного сезона. Все больше жителей Донбасса получает российские паспорта, ходовой валютой является российский рубль, даже система образования приводится в соответствие с российскими стандартами. Сотрудник Берлинского центра либеральной современности (он признан нежелательной организацией в России) Николаус фон Твикель, один из авторов книги "За пределами замороженных конфликтов. Сценарии сепаратистских конфликтов Восточной Европы", считает, что Донбасс уже де-факто аннексирован Россией.

Несколько десятков сотрудников компании "Метрострой Северной столицы" потребовали от правительства Петербурга, чтобы им выплатили долги по зарплате в компании, где они раньше работали, обанкротившемся городском подрядчике "Метрострое", на общую сумму в 332 миллиона рублей. Акция протеста состоялась вчера у Смольного. Чиновники обещают метростроевцам начать выплату долгов до конца года, но большинство рабочих в это не верит.

Президент США Джо Байден призвал американцев спокойно отнестись к появлению новой мутации коронавируса, вызывающего COVID-19. Байден считает, что штамм омикрон - это повод для беспокойства, но никак не для паники.

Вопрос дня: Стремится ли Кремль сделать Донбасс частью территории России?

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