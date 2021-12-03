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Время Свободы

"Последствия будут очень серьезными". Блинкен предупредил Лаврова

Госсекретарь США Энтони Блинкен и глава МИД России Сергей Лавров на встрече в Стокгольме, 2 декабря 2021 года

Информационный дайджест "Время Свободы", 3 декабря

В Стокгольме состоялась первая с мая этого года очная встреча министра иностранных дел России Сергея Лаврова и государственного секретаря США Энтони Блинкена. Обсуждалась прежде всего напряженность вокруг Украины, сообщается, что встреча проходила в «трезвой и деловой атмосфере», однако какого-то прорыва в урегулировании проблемы достигнуто не было.

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Время Свободы - Темы дня 03.12.2021
by Радио Свобода

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Новости о соратниках Алексея Навального. Любови Соболь условное наказание по делу о вторжении в квартиру предполагаемого отравителя Навального (год исправительных работ) заменено на реальное в связи с ее неявкой на регистрацию в полицию. А Лилии Чанышевой, арестованной по обвинению в создании экстремистского сообщества, следователи предлагают "во всем признаться" или выйти из тюрьмы "к 2030 году". Зато фамилии предполагаемых отравителей Навального вдруг исчезли из Росреестра недвижимости.

Лилия Чанышева, фото 2016 года
Лилия Чанышева, фото 2016 года

Золотоискатели отравляют реки Амурской области, делая их самыми загрязненными в России. Об опасности золотодобычи для природы говорят и экологи, и местные жители. Страдают от этого, прежде всего, эвенки.

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    Андрей Шароградский

    Международный обозреватель Радио Свобода. Автор и ведущий информационно-аналитического журнала «Время Свободы» и подкастов  «Время Свободы» и «Время Свободы. Контекст».

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