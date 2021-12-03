"Последствия будут очень серьезными". Блинкен предупредил Лаврова

В Стокгольме состоялась первая с мая этого года очная встреча министра иностранных дел России Сергея Лаврова и государственного секретаря США Энтони Блинкена. Обсуждалась прежде всего напряженность вокруг Украины, сообщается, что встреча проходила в «трезвой и деловой атмосфере», однако какого-то прорыва в урегулировании проблемы достигнуто не было.

Новости о соратниках Алексея Навального. Любови Соболь условное наказание по делу о вторжении в квартиру предполагаемого отравителя Навального (год исправительных работ) заменено на реальное в связи с ее неявкой на регистрацию в полицию. А Лилии Чанышевой, арестованной по обвинению в создании экстремистского сообщества, следователи предлагают "во всем признаться" или выйти из тюрьмы "к 2030 году". Зато фамилии предполагаемых отравителей Навального вдруг исчезли из Росреестра недвижимости.

Золотоискатели отравляют реки Амурской области, делая их самыми загрязненными в России. Об опасности золотодобычи для природы говорят и экологи, и местные жители. Страдают от этого, прежде всего, эвенки.

Путинская война с историей. Дискуссия на эту тему прошла на Форуме свободной России в Вильнюсе в день когда прокуратура потребовала увеличить до 15 лет лишения свободы срок наказания главе карельского отделения признанного иноагентом общества "Мемориал" Юрию Дмитриеву.

Война не закончится пока не будет похоронен последний солдат. Только в Ленинградской области за минувший год поисковики нашли останки двух с половиной тысяч бойцов Красной Армии. Некоторые удалось опознать. Сегодня в России отмечается День Неизвестного солдата.

Вопрос дня: Должны ли засекречиваться данные о недвижимости, принадлежащей госслужащим?

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