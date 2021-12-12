Поверх барьеров с Иваном Толстым. Расстрелы по-советски

85 лет назад советские чекисты научили испанских коллег технологии массовых расстрелов. Самое известное кладбище жертв испанской Гражданской войны - в поселке Паракуэльос под Мадридом. О трагической истории рассказывает Виктор Черецкий. Во 2-й части программы - мемуары писателя Александра Горянина, глава о лондонских впечатлениях.
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