"Всем руководил агент КГБ". Диспетчер рассказал о захвате Протасевича

Еще до недавнего разговора президентов России и США, 6 декабря, под Воронежем были замечены "Буки" – такие же ракетные установки, как та, из которой в 2014 году над Донецкой областью Украины был сбит "Боинг" малазийских авиалиний. Свидетельств того, что Россия стала отводить войска от украинской границы после переговоров Байдена и Путина, пока нет. О том, какие цели преследует Путин, чего боится, возможна ли операция украинских войск по возвращению неподконтрольных территорий Донбасса, рассуждает военный эксперт, аналитик компании "Рохан консалтинг" Конрад Музыка.

2 декабря ФСБ России заявила о задержании граждан Украины, один из которых, по данным спецслужбы, пытался совершить диверсию, а двое других якобы занимались шпионажем в пользу Украины. СМИ впоследствии выяснили, что речь шла о 23-летнем торговце кофе, а также двух членах одной семьи из деревни в Тернопольской области. Все трое задержанных 2 декабря граждан Украины на сайте Федеральной службы безопасности РФ названы агентами СБУ. Западные спецслужбы продолжают предупреждать Киев о возможных провокациях России, которые могут быть использованы как повод для нового вторжения на территорию Украины, считает координатор группы "Информационное сопротивление" Константин Машовец.

Авиадиспетчер Олег Галегов, экстренно посадивший в Минске самолёт, на борту которого находился оппозиционный белорусский блогер Роман Протасевич и его подруга, россиянка София Сапега, дал показания польским властям. Об этом сообщает The New York Times. По информации источников издания в европейских спецслужбах, Галегов ещё летом нелегально пересек белорусско-польскую границу. В Варшаве он связался с посольством США, но там его направили к польским властям. Им белорусский авиадиспетчер рассказал, что самолет, на борту которого находился Протасевич, принудили к посадке в Минске в результате операции Комитета государственной безопасности Беларуси. По его словам, в момент происшествия сотрудник КГБ взял под контроль авиадиспетчерскую службу. Публикацию в NYT комментирует редактор белорусского издания "Наша Нива" Артем Горбацевич.

Верховный Суд России отклонил иск, в котором оспаривался указ президента РФ и приказ ФСБ о засекречивании данных сотрудников НКВД, причастных к сталинским репрессиям. Исследователь признанного властями иностранным агентом "Международного Мемориала" Сергей Прудовский требовал признать незаконным засекречивание архивных материалов НКВД, включающих тайные планы и методы работы ведомства, фамилии, имена и подписи сотрудников НКВД, принимавших участие в репрессиях. В основе жалобы в суд – сокрытие части документов по уголовному делу Татьяны Кулик. 20 сентября 1937 года Комиссия НКВД и Прокуратуры СССР – так называемая "двойка" – приговорили её к расстрелу за шпионаж в пользу Японии. Кулик посмертно реабилитирована только 1989 году.

К моменту записи сегодняшнего выпуска встреча Владимира Путина с членами Совета по правам человека еще не завершилась. Члены Совета договорились просить Путина о внесении изменений в закон о СМИ-иноагентах в надежде, что потом изменения коснутся и частных лиц, и НКО-иноагентов. Тема была затронута. Вот что сказал Путин. Стала ли ситуация хоть немного яснее?

Вопрос дня: Будет ли в России когда-нибудь отменен закон об "иностранных агентах?

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