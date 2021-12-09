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Время Свободы

"Всем руководил агент КГБ". Диспетчер рассказал о захвате Протасевича

Информационный дайджест "Время Свободы", 9 декабря

Еще до недавнего разговора президентов России и США, 6 декабря, под Воронежем были замечены "Буки" – такие же ракетные установки, как та, из которой в 2014 году над Донецкой областью Украины был сбит "Боинг" малазийских авиалиний. Свидетельств того, что Россия стала отводить войска от украинской границы после переговоров Байдена и Путина, пока нет. О том, какие цели преследует Путин, чего боится, возможна ли операция украинских войск по возвращению неподконтрольных территорий Донбасса, рассуждает военный эксперт, аналитик компании "Рохан консалтинг" Конрад Музыка.

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Время Свободы - Темы дня 9.12.2021
by Радио Свобода

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2 декабря ФСБ России заявила о задержании граждан Украины, один из которых, по данным спецслужбы, пытался совершить диверсию, а двое других якобы занимались шпионажем в пользу Украины. СМИ впоследствии выяснили, что речь шла о 23-летнем торговце кофе, а также двух членах одной семьи из деревни в Тернопольской области. Все трое задержанных 2 декабря граждан Украины на сайте Федеральной службы безопасности РФ названы агентами СБУ. Западные спецслужбы продолжают предупреждать Киев о возможных провокациях России, которые могут быть использованы как повод для нового вторжения на территорию Украины, считает координатор группы "Информационное сопротивление" Константин Машовец.

Константин Машовец
Константин Машовец

Авиадиспетчер Олег Галегов, экстренно посадивший в Минске самолёт, на борту которого находился оппозиционный белорусский блогер Роман Протасевич и его подруга, россиянка София Сапега, дал показания польским властям. Об этом сообщает The New York Times. По информации источников издания в европейских спецслужбах, Галегов ещё летом нелегально пересек белорусско-польскую границу. В Варшаве он связался с посольством США, но там его направили к польским властям. Им белорусский авиадиспетчер рассказал, что самолет, на борту которого находился Протасевич, принудили к посадке в Минске в результате операции Комитета государственной безопасности Беларуси. По его словам, в момент происшествия сотрудник КГБ взял под контроль авиадиспетчерскую службу. Публикацию в NYT комментирует редактор белорусского издания "Наша Нива" Артем Горбацевич.

Артем Горбацевич
Артем Горбацевич

Верховный Суд России отклонил иск, в котором оспаривался указ президента РФ и приказ ФСБ о засекречивании данных сотрудников НКВД, причастных к сталинским репрессиям. Исследователь признанного властями иностранным агентом "Международного Мемориала" Сергей Прудовский требовал признать незаконным засекречивание архивных материалов НКВД, включающих тайные планы и методы работы ведомства, фамилии, имена и подписи сотрудников НКВД, принимавших участие в репрессиях. В основе жалобы в суд – сокрытие части документов по уголовному делу Татьяны Кулик. 20 сентября 1937 года Комиссия НКВД и Прокуратуры СССР – так называемая "двойка" – приговорили её к расстрелу за шпионаж в пользу Японии. Кулик посмертно реабилитирована только 1989 году.

Сергей Прудовский
Сергей Прудовский

К моменту записи сегодняшнего выпуска встреча Владимира Путина с членами Совета по правам человека еще не завершилась. Члены Совета договорились просить Путина о внесении изменений в закон о СМИ-иноагентах в надежде, что потом изменения коснутся и частных лиц, и НКО-иноагентов. Тема была затронута. Вот что сказал Путин. Стала ли ситуация хоть немного яснее?

Вопрос дня: Будет ли в России когда-нибудь отменен закон об "иностранных агентах?

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    Андрей Шароградский

    Международный обозреватель Радио Свобода. Автор и ведущий информационно-аналитического журнала «Время Свободы» и подкастов  «Время Свободы» и «Время Свободы. Контекст».

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