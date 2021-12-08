"Быть или не быть, вот в чем вопрос" Монолог Лии Ахеджаковой

Народная артистка России Лия Ахеджакова, выступая на вручении премии "Звезда театрала" в московском театре имени Вахтангова, высказалась в защиту людей и организаций, признанных в России так называемыми "иностранными агентами", и осудила их преследование российскими властями. Это было очень эмоциональное выступление, но Ахеджакова очень четко расставила все акценты говоря о том, о чем она хотела сказать.

Как смотрят на итоги переговоров по Украине Владимира Путина и Джо Байдена в Кремле, Белом доме, Киеве и прифронтовых поселках Донбасса? Подробный разбор российско-американского видео-саммита.

Тридцатилетие Беловежских соглашений, фактически прекративших существование Советского Союза. Воспоминания бывшего председателя Верховного Совета Беларуси Станислава Шушкевича, объясняющего, почему он поставил под ними свою подпись.

9 декабря на канале белорусской общественной правозащитной кампании Наш Дом премьера фильма режиссера Оксаны Мысиной "Голоса Новой Беларуси". 16 голосов белорусов, попавших в жернова репрессий во время протестов 2020 года. Один из них – трагически погибший из-за нечеловеческих условий содержания в карцере колонии номер 17 в Шклове, – Витольд Ашурок, общественный и экологический активист. Тело Витольда Ашурка было передано родным с забинтованной головой. Официальная причина смерти – остановка сердца. Актер и режиссер Константин Райкин в фильме читает письмо, которое Витольд Ашурок написал из тюрьмы своей маме.

Вопрос дня: Понимаете ли вы, почему распался Советский Союз?

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