Епархия в Италии извинилась за епископа после его слов о Санта-Клаусе

Епархия католической церкви на Сицилии извинилась за слова своего епископа, который сказал детям, что Санта-Клауса не существует. Об этом пишет газета The Guardian.

Священник выступал перед детьми во время одного из праздников. Он сказал, что красный костюм Санта-Клауса придумала компания Coca-Cola для рекламы своего напитка.

Родители пожаловались на епископа, упрекнув его в лишении детей праздника, который находится под угрозой из-за пандемии COVID-19.

В Епархии отметили, что церковь не хочет разрушать детские мечты. При этом в заявлении говорится, что епископ прежде всего хотел рассказать об излишней коммерциализации рождественских праздников. Епископ также хотел обратить внимание детей на историю Святого Николая, который раздавал дары бедным, говорится в заявлении.

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