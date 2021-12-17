В США инженер обвиняется в попытке шпионажа в пользу России

63-летнему инженеру из Южной Дакоты, работавшему в течение десятилетий на предприятии, выполнявшем оборонные заказы, были предъявлены обвинения в попытке передачи секретной информации агенту иностранного государства.

Джон Мюррей Роу несколько месяцев вел электронную переписку с тем, кого он считал сотрудником российской разведки, в ходе которой он предоставил данные о системах радиоэлектронного подавления, используемых на американских военных самолетах.

В действительности в роли российского агента выступал сотрудник ФБР, чье внимание Роу привлек после того, как он, согласно обвинительному документу, спросил у своих коллег может ли он одновременно иметь американский и российский допуск к секретам. Американский допуск к секретной информации у него был в течение многих лет. Он был уволен из фирмы, название которой не сообщается в 2018 году и с тех пор якобы особо не скрывал желание работать на Россию. Во время встречи с агентом ФБР, выдававшим себя за российского агента, он выразил желание переехать в Россию.

Расследование ФБР продолжалось 8 месяцев. В распоряжении следствия есть обширная электронная переписка Роу с агентом ФБР. Он предстанет перед судом в пятницу. Джону Роу грозит максимальное наказание в виде пожизненного заключения.