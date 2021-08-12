В квартире арестованного за шпионаж на Россию британца найдены российский флаг, роман автора шпионских детективов Джона Ле Карре и бескозырка Черноморского флота. Снимки опубликовала газета Daily Mail.

57-летний Дэвид Смит был охранником посольства Великобритании в Германии. Он был арестован накануне, после нескольких месяцев наблюдения за ним со стороны британской контрразведывательной службы MI5 и немецких спецслужб.

Его подозревают в передаче российской разведке чувствительной информации о контртеррористических операциях. При этом доступа к секретным документам он, скорее всего, не имел. Однако в силу своей должности он мог незаметно проникать в помещения, в которые не должен был иметь доступа, опасается следствие.

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Смит жил в двухкомнатной квартире в Потсдаме, пригороде Берлина. В его квартире найдены нашивки четырёх военных флотов России, рядом с книжным шкафом установлен большой российский флаг, свидетельствуют снимки Daily Mail. Ещё один, меньшего размера, стоит рядом с телевизором. На книжном шкафу была поставлена бескозырка Черноморского флота. Ещё одна фуражка, погранвойск, была повешена на игрушечного ротвейлера.

Внутри шкафа – нашивка расформированного украинского отряда милицейского спецназа "Беркут", модель советского автомобиля и книги о психологии и саморазвитии на русском языке. Несколько из книг в шкафу Смита посвящены истории Третьего рейха. Ещё одна – роман бывшего сотрудника британской разведки Джона Ле Карре "Убийство по-джентльменски".