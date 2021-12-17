Сенат США принял законопроект о борьбе с рабским трудом уйгуров

Сенат США единогласно принял законопроект, направленный на противодействие Китаю в связи с геноцидом мусульманского населения в Синьцзяне. Ранее "Закон о предотвращении принудительного труда уйгуров" приняла Палата представителей. Теперь документ будет направлен на подпись президенту Джо Байдену.

Двухпартийная инициатива запрещает импорт товаров и материалов из китайского региона Синьцзян, если не доказано, что они сделаны без использования рабского труда, пишет "Голос Америки".

США и другие страны обвиняют Пекин в отправке в лагеря для интернированных лиц и тюрьмы, начиная с 2017 года, более миллиона мусульман-уйгуров и членов других меньшинств. Заключенных подвергают идеологической обработке, заставляя отказываться от своей религии и языка. В начале года Вашингтон навал преследование уйгурского населения в Китае геноцидом.

Китайские власти называют лагеря центрами по переобучению и перевоспитанию, необходимыми для того, чтобы справиться с терроризмом и экстремизмом.

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