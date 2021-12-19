Владельца мониторинга блогов для АП Клюшина экстрадировали в США

Швейцария 18 декабря экстрадировала в США российского бизнесмена Владислава Клюшина, который, по утверждениям СМИ, тесно сотрудничал с администрацией президента России.

США подозревают его в инсайдерской торговле на десятки миллионов долларов и хакерстве против IBM, Tesla и других корпораций. Клюшина арестовали в марте в швейцарском кантоне Вале. В апреле его выдачи запросило американское консульство в Берне.

Федеральный суд Швейцарии на этой неделе отклонил апелляцию Клюшина на решение об экстрадиции в США, а также заявления его защиты о том, что Вашингтон добивается выдачи бизнесмена из-за его связей в российском правительстве, благодаря которым у него есть доступ к информации в сфере безопасности. 18 декабря Клюшин в сопровождении сотрудников правоохранительных органов США вылетел в Соединённые Штаты из Цюриха.

Клюшин – владелец системы мониторинга блогов и СМИ "Катюша", которой пользуются Администрация президента России и Министерство обороны.



Представитель посольства России в Швейцарии 19 декабря выразил глубокое разочарование экстрадицией, назвав её "очередным эпизодом продолжающейся Вашингтоном "охоты" на российских граждан". При этом Россия также добивалась экстрадиции Клюшина, утверждая, что против него возбуждено уголовное дело по обвинению в мошенничестве. Подробности этого дела неизвестны. Швейцария ответила на этот запрос отказом.

В 2018 году издание "Проект" (признано в России нежелательной организацией) называло Клюшина предполагаемым автором популярного политического анонимного телеграм-канала "Незыгарь". Бизнесмен добился опровержения этой информации в суде, заявив, что публикация изобличает его как ненадёжного делового партнёра. С тех пор канал уже сменил руководство, уверены два источника Радио Свобода, знакомых с предполагаемыми авторами канала.

В расследовании "Проекта" отмечалось, что телеграм-канал, который издание приписывало Клюшину, тесно связан с заместителем главы Администрации президента Алексеем Громовым – бывший пресс-секретарь Владимира Путина считается кремлёвским куратором российского телевидения.

В 2020 году компания Клюшина заключила на госзакупках контракты на 355 миллионов рублей.