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Швейцария разрешила экстрадицию владельца мониторинга блогов для АП

Федеральный суд Швейцарии отклонил апелляцию россиянина Владислава Клюшина на решение об экстрадиции в США. Суд также отклонил заявления защиты о том, что Вашингтон добивается выдачи бизнесмена из-за его связей в российском правительстве, благодаря которым у него есть доступ к информации в сфере безопасности.

Клюшин – владелец системы мониторинга блогов и СМИ "Катюша", которой пользуются Администрация президента России и Министерство обороны. США подозревают его в инсайдерской торговле на десятки миллионов долларов и хакерстве против IBM, Tesla и других корпораций.

Клюшина арестовали в марте в швейцарском кантоне Вале. В апреле его выдачи запросило американское консульство в Берне.

В 2018 году издание "Проект" (признано в России нежелательной организацией) называло Клюшина предполагаемым автором популярного политического анонимного телеграм-канала "Незыгарь". Бизнесмен добился опровержения этой информации в суде, заявив, что публикация изобличает его как ненадёжного делового партнёра.

С тех пор канал уже сменил руководство, уверены два источника Радио Свобода, знакомых с предполагаемыми авторами канала.

В расследовании "Проекта" отмечалось, что телеграм-канал, который издание приписывало Клюшину, тесно связан с заместителем главы Администрации президента Алексеем Громовым — бывший пресс-секретарь Владимира Путина считается кремлёвским куратором российского телевидения.

Российские власти арест бизнесмена не комментировали.

В 2020 году компания Клюшина заключила на госзакупках контрактов на 355 миллионов рублей.

Комментарии премодерируются, их появление на сайте может занять некоторое время.

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