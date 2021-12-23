В Минске задержан журналист "Радыё Свабода" Олег Груздилов

В Минске неизвестные в масках задержали журналиста Олега Груздилова, который более 20 лет проработал корреспондентом "Радыё Свабода".

Журналист проходил подзореваемым по уголовному делу о грубом нарушении общественного порядка. 23 декабря неизвестные забрали его из дома.

Жена Груздилова Марьяна рассказала белорусской службе Радио Свобода, что вечером её не было дома на протяжении трёх часов, а когда она вернулась, входные двери были выломаны, из квартиры исчез ноутбук и телефон мужа. Сам он не выходит на связь.

Груздилова уже не раз задерживали правоохранительные органы Беларуси. В том числе за нарушение порядка проведения массовых мероприятий, когда журналист работал на митингах против результатов президентских выборов 2020 года.

23 декабря МВД Беларуси признало "Радыё Свабода" "экстремистским формированием". Ранее в начале декабря суд в Минске признал экстремистскими аккаунты Белорусской службы РС в социальных сетях. В список экстремистских материалов внесены телеграм-каналы всех крупнейших независимых общественно-политических СМИ страны, отмечала тогда редакция.

Президент медиакорпорации Радио Свободная Европа/Радио Свобода Джейми Флай тогда заявил, что РС "категорически отвергает этот нелепый ярлык". В его заявлении отмечалось, что редакция стремится и дальше предоставлять объективные новости и информацию белорусскому народу.

Президент медиакорпорации Радио Свободная Европа/Радио Свобода Джейми Флай тогда заявил, что РС "категорически отвергает этот нелепый ярлык". В его заявлении отмечалось, что редакция стремится и дальше предоставлять объективные новости и информацию белорусскому народу. После президентских выборов в стране, состоявшихся в августе 2020 года, и массовых акций протеста против официальных результатов голосования белорусские власти развернули беспрецедентную атаку на СМИ, гражданское общество и политических активистов.

Возбуждены тысячи уголовных дел, 945 человек находятся под арестом или осуждены по политическим причинам, подсчитал правозащитный центр "Весна". Закрыты десятки изданий, в том числе крупнейший интернет-ресурс Tut.by. В списке экстремистских формирований – 24 объединения, фонда, телеграм-канала и медиа. В том числе – польский белорускоязычный телеканал "Белсат" и информационное агентство "Белапан".