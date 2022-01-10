Лицом к событию. Ультиматум или предложение, от которого трудно отказаться?

Российско-американские переговоры обсуждают профессор университета New School в Нью-Йорке, политолог Нина Хрущева и американский публицист, специализирующийся на тематике СССР и России, Дэвид Саттер.
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