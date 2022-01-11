Ультиматум или предложение, от которого трудно отказаться? 

В Женеве проходит встреча дипломатов России и США. Тема переговоров – безопасность в Европе. Формат встречи закрытый. Ни о чем не договорились, но общение продолжится. Сумеет ли Путин навязать американцам свои правила игры западным партнерам. Где будет проходит «красная черта», разделяющая Москву и Вашингтон на постсоветском пространстве? Какие преимущества получил Кремль на переговорах после ввода войск ОДКБ в Казахстан? Американскую делегацию на встрече в Женеве возглавляет первый заместитель госсекретаря США Уэнди Шерман, российскую - заместитель министра иностранных дел Сергей Рябков. Переговоры Россия – США о гарантиях безопасности в Европе проходят на фоне передислокации российских войск к границам Украины.

Российско-американские переговоры обсуждают профессор университета New School в Нью-Йорке, политолог Нина Хрущева и американский публицист, специализирующийся на тематике СССР и России, Дэвид Саттер.

Ведет передачу Мумин Шакиров.