Лицом к событию. Россия в страхе: ждет войны и кризиса

Что ждет российскую экономику в условиях внешнеполитической нестабильности. В эфире координатор группы «Европейский диалог», доктор экономических наук Евгений Гонтмахер. Участвует директор "Левада-центра" (иноагент) Денис Волков. Ведет передачу Михаил Соколов. Видео и текст: https://www.svoboda.org/a/rossiya-opyatj-v-strahe-zhdet-voyny-i-krizisa/31654111.html