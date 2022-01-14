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Лицом к событию

Россия в страхе: ждет войны и кризиса

Встреча Россия-НАТО

13 января началось резкое падение стоимости российских акций. Это произошло после интервью заместителя главы МИД Сергея Рябкова о неудачных для Кремля переговорах Москвы и НАТО. В течение часа после интервью индекс РТС потерял больше 3% процентов, а индекс Московской биржи 2%. Американские инвесторы, избавляющихся от российских акций, углубили второй за день обвал, и падение стало максимальным с апреля 2020 года. Курс доллара превысил 76 рублей, падение рубля к доллару и евро – более 2%.

Что ждет российскую экономику в условиях внешнеполитической нестабильности. В эфире координатор группы «Европейский диалог», доктор экономических наук Евгений Гонтмахер. Участвует директор "Левада-центра" (иноагент) Денис Волков.

Ведет передачу Михаил Соколов.

Эфир программы «Лицом к событию» 14 января в 19:05

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