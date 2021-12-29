Лицом к событию. Путинизм как высшая стадия чекизма?

Сегодня наши гости – американский историк Юрий Фельштинский, российский историк и философ Игорь Чубайс обсуждают историю спецслужб СССР и России. Какова роль госбезопасности в государстве Владимира Путина? Ведет передачу Михаил Соколов. Видео и текст: https://www.svoboda.org/a/putinizm-kak-vysshaya-stadiya-chekizma/31617405.html
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