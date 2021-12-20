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Путинизм как высшая стадия чекизма?

Директор ФСБ А.Бортников, президент РФ В. Путин, директор СВР С.Нарышкин на Лубянке 19 декабря 2019 г.

Вышла в свет книга Юрия Фельштинского и Владимира Попова "От Красного террора к мафиозному государству: Спецслужбы России в борьбе за мировое господство".

Сегодня наши гости – американский историк Юрий Фельштинский, российский историк и философ Игорь Чубайс обсуждают историю спецслужб СССР и России. Какова роль госбезопасности в государстве Владимира Путина?

Ведет передачу Михаил Соколов.

Эфир программы "Лицом к событию" 20 декабря в 19:05

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