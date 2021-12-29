Лицом к событию. Кремль слился со Сталиным

Путин ликвидирует "Мемориал". Зачистка актива Навального. В эфире Леонид Гозман, Виталий Портников, Евгений Киселев. Ведет передачу Михаил Соколов. https://www.svoboda.org/a/kremlj-slilsya-so-stalinym/31631223.html
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