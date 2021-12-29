Кремль слился со Сталиным

Чекизм крепчает. Режим Владимира Путин ликвидирует общество "Мемориал". Зачищают актив Навального: новые уголовные дела против сторонников политика в Сибири. ФСБ стал главной башней Кремля. Россия угрожает Западу войной против Украины.

Итоги 2021 года подводят политик Леонид Гозман, белорусский политолог Дмитрий Болкунец, украинский публицист Виатлий Портников, журналист Евгений Киселев.

Ведет передачу Михаил Соколов

Эфир программы 29 декабря в 19:05