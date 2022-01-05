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live Лицом к событию. Казахстан-2022: переворот под шум протестов

Лицом к событию. Казахстан-2022: переворот под шум протестов
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Лицом к событию. Казахстан-2022: переворот под шум протестов

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Январские протесты, российскую интервенцию под флагом ОДКБ обсуждают Аркадий Дубнов, Вячеслав Половинко, Владислав Иноземцев. Ведет передачу Михаил Соколов.

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