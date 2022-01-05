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США ввели санкции в отношении лидера боснийских сербов

Милорад Додик

США ввели санкции в отношении члена Президиума Боснии и Герцеговины Милорада Додика. Об этом говорится в сообщении на сайте американского министерства финансов. Вашингтон обвинил Додика в подрыве Дейтонских мирных соглашений о прекращении огня между Боснией и Герцеговиной после войны 1992–1995 годов.

Минфин США обвинил Додика в коррупции и заявил, что действия политика угрожают территориальной целостности Боснии и Герцеговины.

Кроме того, ограничения введены и в отношении связанного с Додиком телеканала Alternativna Televizija. В документе американского ведомства говорится, что политик лично контролирует канал и требует согласования с ним материалов на острые политические темы.

Додик решение Минфина США назвал бессмысленным.

Вашингтон уже вводил санкции в отношении Додика в 2017 году. Тогда он занимал пост президента Республики Сербской, которая входит в состав Боснии и Герцеговины. Таким образом, ограничения в отношении политика не изменятся. Если его исключат из одного списка, то санкции продолжат действовать согласно другому.

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