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Во всём Казахстане введён режим чрезвычайного положения. ВИДЕО

Протест в Казахстане

На всей территории Казахстана на фоне массовых протестов введён режим чрезвычайного положения. Об этом сообщают местные СМИ. Ранее режим ЧП был введен в ряде регионов, где происходили наиболее ожесточенные столкновения.

В Алма-Ате протестующие захватили аэропорт. Авиакомпании отменяют туда рейсы. Кроме того в городе участники протестов пытаются захватить департамент внутренних дел и подожгли здание государственного телеканала "Казахстан". Захвачено здание управления Комитета госбезопасности.

Митингующие в Алма-Ате также дошли до здания акимата и подожгли его. Там произошли столкновения с полицией и бойцами Национальной гвардии. Есть пострадавшие.

В столице страны Нур-Султане не работает интернет. Жители не могут снять наличные деньги в банкоматах. Платежи по интернету, в том числе в транспорте, не принимаются. Кондукторам разрешили не высаживать людей, у которых нет возможности оплатить проезд.

Власти Павлодара на севере Казахстана сообщили, что полиция рассеяла собравшихся в центре города протестующих. К вечеру, по данным властей, обстановка в городе "нормализовалась".

В Тадлыкоргане протестующие под гимн Казахстана снесли памятник первому президенту страны Нурсултану Назарбаеву. В 2019 году он ушёл в отставку с поста и возглавил Совет безопасности страны. Преемник Назарбаева, Касым-Жомарт Токаев заявил, что возглавит Совет безопасности страны сменив на посту первого главу государства Нурсултана Назарбаева и заверил, что будет действовать максимально жёстко по отношению к участникам беспорядков.

Массовые протесты из-за повышения в два раза цен на сжиженный газ начались сразу после Нового года в Жанаозене. Власти объявили о снижении цен на газ, но это не остановило демонстрантов. Они начали требовать отставки правительства и ухода из политики Назарбаева, который, как считают участники митингов, передал власть своему преемнику Токаеву лишь формально.

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